كومان يدافع عن حق بيكي في انتقاد التحكيم

المصدر: رويترز

دافع رونالد كومان مدرب برشلونة عن حق المدافع جيرار بيكي في التعليق على مزاعم انحياز الحكام للغريم ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال بيكي، المصاب حاليا، في مقابلة مع برنامج (بوست يونايتد) في اليوتيوب إنه إذا كان أغلب الحكام الإسبان يشجعون ريال مدريد فمن الطبيعي أن يظهر ذلك خلال إدارتهم مباريات للفريق.

وفتح الاتحاد الإسباني تحقيقا في تعليقات بيكي.

وأبلغ كومان مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة ألافيس في كامب نو بالدوري غدا السبت "ليست مشكلتي. لست متورطا في تعليقات بيكي وهو مسؤول ولديه الخبرة الكافية لقول ما يؤمن به".

وأضاف "يجب توخي الحذر لأنه يمكن التورط في مشكلة بأشياء صغيرة ويمكن الانتقاد ولكن باحترام دائما وبكلمات لا يمكن الاعتراض عليها".

ونشر برشلونة فيديو عبر تويتر أمس الخميس لواقعة خلال هزيمته 2-صفر من اشبيلية في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بمنتصف الأسبوع ويزعم أنه كان يستحق ركلة جزاء.

وتجنب كومان التعليق على الفيديو لكنه قال إن الحكم أخطأ.

وتابع "لم يكن قراري أن يُنشر الفيديو لكن بالنسبة لي كانت ركلة جزاء وقال الحكم إنها مخالفة خارج منطقة الجزاء وكل من شاهدها قال إنها داخل المنطقة.

"لا أفهم لماذا لا يتدخل حكم الفيديو. ليست مسألة معقدة. الأخطاء يمكن أن تحدث ولا مشكلة في ذلك ويجب أن ننظر للأمام".

ويغيب بيكي عن مواجهة الفريق القادم من إقليم الباسك لمواصلة التعافي من إصابة قوية بالركبة.

ويفقد كومان أيضا جهود رونالد أراوخو ومارتن بريثويت وفيليبي كوتينيو وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي لكنه يرحب بعودة سرجينيو ديست وميراليم بيانيتش

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