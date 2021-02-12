جوارديولا يزف بشرى سارة لجمهور مانشستر سيتي

المصدر: د ب أ

قال جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن يكون لاعب خط الوسط رودريجو جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق أمام توتنهام غدا السبت.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة :" تدرب رودريجو بشكل جيد اليوم وأتوقع أن يكون جاهزا".

وتعرض اللاعب الإسباني لكدمة في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على سوانسي سيتي ولكن جوارديولا قال إنها ليست خطيرة.

ومن المقرر أيضا أن يكون المدافع روبين دياز جاهزا، بينما يمكن أن يعود سيرخيو أجويرو ولكن فرناندينيو سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

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