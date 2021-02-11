(فيفا) يهنئ الأهلي المصري بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

(فيفا) يهنئ الأهلي المصري بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التهنئة للنادي الأهلي المصري، بعد التتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في قطر.
وكتب فيفا عبر حسابه الرسمي بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي اليوم "الأهلي يفوز بركلات الترجيح ويحقق الميدالية البرونزية، ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي".
وأضاف: "الأهلي ينتزع برونزية مونديال الأندية بركلات الترجيح، بعدما تعذر حسمها أمام بالميراس بعد 90 دقيقة في الدوحة".
أوضح فيفا "جونيور أجايي سدد الركلة الحاسمة قبل أن يحرم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، فيليبي ميلو من التسجيل، ليفوز الأهلي بالمركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه".
ونال الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي اليوم الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، ليعادل إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2006، بالحصول على المركز ذاته.