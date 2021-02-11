(فيفا) يهنئ الأهلي المصري بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التهنئة للنادي الأهلي المصري، بعد التتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في قطر.

وكتب فيفا عبر حسابه الرسمي بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي اليوم "الأهلي يفوز بركلات الترجيح ويحقق الميدالية البرونزية، ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي".

وأضاف: "الأهلي ينتزع برونزية مونديال الأندية بركلات الترجيح، بعدما تعذر حسمها أمام بالميراس بعد 90 دقيقة في الدوحة".

أوضح فيفا "جونيور أجايي سدد الركلة الحاسمة قبل أن يحرم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، فيليبي ميلو من التسجيل، ليفوز الأهلي بالمركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه".

ونال الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي اليوم الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، ليعادل إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2006، بالحصول على المركز ذاته.

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