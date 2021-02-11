محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة الأهلي المصري وبالميراس

المصدر: د ب أ

فاز محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري بجائزة رجل المباراة في مواجهة الفريق الأحمر مع بالميراس البرازيلي اليوم الخميس لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

قاد الشناوي الأهلي للفوز على بالميراس بركلات الترجيح والتتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، بعد أن تألق خلال المباراة وتصدى لأكثر من ركلة ترجيح حاسمة.

وعقب نهاية المباراة أعلنت اللجنة المنظمة عن فوز الشناوي بجائزة رجل المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.

ونجح الأهلي في الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية ليعادل إنجازه السابق الذي حققه عام 2006 عندما حصل على المركز الثالث.

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