مورينيو وتوتنهام يقصيان من كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة من 9 أهداف

المصدر: رويترز

قاد البديل برنارد فريقه إيفرتون إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عندما هز الشباك في الوقت الإضافي، ليمنح صاحب الأرض الفوز 5-4 على توتنهام هوتسبير في الدور الخامس أمس الأربعاء.

وأدرك المهاجم هاري كين التعادل 4-4 لتوتنهام قرب النهاية ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي باستاد جوديسون بارك وكان برنارد هو من حسم الفوز بلمسة رائعة.

وتأخر إيفرتون بعد ثلاث دقائق عندما وضع دافينسون سانشيز مدافع توتنهام الكرة في مرمى روبن أولسن.

وفرض توتنهام سيطرته على أول نصف ساعة لكن إيفرتون أحرز ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق ليقلب المباراة لصالحه.

ورد إطار المرمى كرة من دومينيك كالفرت-لوين لكن المهاجم الإنجليزي أدرك التعادل في الدقيقة 36 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله ريتشارليسون بعد ذلك بدقيقتين.

وبدا أن ركلة الجزاء من جيلفي سيجوردسون ستنهي آمال فريقه السابق لكن إيريك لاميلا قلص الفارق لفريق المدرب جوزيه مورينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك المدافع سانشيز التعادل في الدقيقة 47 لكن ريتشارليسون أعاد التقدم لإيفرتون بعد ذلك بعشر دقائق.

ولم يقدم كين، الذي شارك في الدقيقة 53، الكثير لكنه أدرك التعادل بعد تمريرة رائعة من سون هيونج-مين.

وتراجع الإيقاع المحموم في الوقت الإضافي لكن برنارد وصل إلى تمريرة سيجوردسون الرائع ليضعها في مرمى هوجو لوريس ويحافظ على آمال إيفرتون في حصد لقب كأس الاتحاد لأول مرة منذ 1995.

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