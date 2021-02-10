الأهلي المصري يوجه خطابا إلى الفيفا بشأن الشحات وكهربا

المصدر: د ب أ

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء أنه وجه خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صباح اليوم لتوضيح موقف اللاعبين حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، فيما يتعلق بعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وذكر الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت :"بناء على تعليمات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعثة فريق الكرة في مونديال الأندية... قام المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة، بإرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ صباح اليوم، يوضح فيه موقف اللاعبين؛ حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي والبايرن التي جرت مساء الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي للبطولة."

وأضاف الأهلي :"وجاء في الخطاب تأكيد الأهلي على احترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى."

وكان الأهلي قد ذكر أمس الثلاثاء عبر موقعه الرسمي :"تلقت بعثة الفريق إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها يوم الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ".

وانتهك الشحات وكهربا قواعد الفقاعة الطبية وتم عزلهما عن بعثة الأهلي بسبب قيامهما بمصافحة جماهير الفريق خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا أمس الأول الاثنين في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية، والتي انتهت بفوز بايرن 2 / صفر.

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