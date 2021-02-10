يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بتعادل مع الإنتر

المصدر: رويترز

حجر يوفنتوس مقعده في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم عقب تعادله سلبيا مع ضيفه إنتر ميلان في إياب قبل النهائي أمس لثلاثاء، ليضرب موعدا مع نابولي أو أتلانتا بعد فوزه 2-1 في مباراتي الذهاب والعودة.

وسنحت عدة فرص لروميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في الشوط الأول لإعادة إنتر للمنافسة على التأهل للنهائي، بينما اقترب كريستيانو رونالدو من زيادة تفوق يوفنتوس في مجموعة المباراتين في الشوط الأول، بعدما سجل ثنائية الذهاب.

وبعد الاستراحة، حرم سمير هاندانوفيتش حارس إنتر رونالدو من تسجيل هدف آخر بتصديه لمحاولتين من المهاجم البرتغالي.

وضغط إنتر بقوة في الدقائق الأخيرة لكن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون ودفاعه وقفا بحزم ليضمنا مكانا ليوفتوس في النهائي أمام الفائز من مباراة اليوم الأربعاء.

ويستضيف أتلانتا فريق نابولي بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الذهاب.

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