ريال مدريد يعبر خيتافي ويصبح على بعد 5 نقاط من صدارة الليغا

المصدر: د ب أ

قلص فريق ريال مدريد فارق النقاط الذي يفصله عن أتلتيكو مدريد المتصدر إلى خمس نقاط فقط بفضل فوزه على ضيفه خيتافي 2 /صفر أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف أتلتيكو الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 20 مباراة.

ويحل برشلونة في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 21 مباراة وإشبيلية في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 21 مباراة.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 60 لافتتاح التسجيل بواسطة المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة وبعدها بست دقائق فقط أضاف الفرنسي الآخر فيرلاند ميندي الهدف الثاني.

وسجل النادي الملكي فوزه الرابع عشر هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم.

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