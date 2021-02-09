ليفاندوفسكي يتطلع لكتابة التاريخ مع بايرن ميونخ عبر لقب المونديال

المصدر: د ب أ

أكد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهمية بطولة كأس العالم للأندية بالنسبة لفريقه بايرن ميونخ الألماني مشيرا إلى رغبته في كتابة التاريخ مع النادي البافاري.

وقال ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "لدينا الفرصة للفوز بلقب سادس ، ندرك ما الذي يعنيه هذا الأمر، ليس فقط في تاريخ بايرن ولكن في كرة القدم أجمع، نريد أن نظهر تصميمنا على الفوز بهذه البطولة".

وسجل ليفاندوفسكي هدفي فوز بايرن على الأهلي المصري أمس الاثنين في المربع الذهبي لمونديال الأندية.

ويثق المهاجم البولندي في قدرة فريقه على الفوز بلقب المونديال عندما يلاقي تيجريس اونال المكسيكي الخميس المقبل في نهائي البطولة، مضيفا "نريد أن نضع "الزينة فوق الحلوى".

وأشار "لدينا فرصة بأن نصبح ثاني فريق يفوز بستة القاب في عام واحد، عندما تكون قريبا للغاية من الفوز بلقب عليك أن تبذل قصارى جهدك لتحقيق الأمر".

وفي مواجهة الأهلي رفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 29 خلال 27 مباراة، من بينها 24 هدفا في البوندسليغا وبالتالي اقترب أكثر من الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر الذي أحرز 40 هدفا في موسم 1971 /1972.

وقال المهاجم البولندي "في الوقت الراهن هناك أشياء أكثر أهمية من الأرقام القياسية".

وتحدث ليفاندوفسكي عن "لحظة جميلة" متمثلة في اللعب مجددا أمام الجماهير ، بعد حضور حوالي 12 الف مشجع المباراة أمام الأهلي، علما بأن جميع المباريات حاليا في ألمانيا تقام بدون جماهير في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

وختم بالقول "علي أن أقول بصراحة لقد نسيت تقريبا كيف يبدو الأمر في حضور الجماهير".

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