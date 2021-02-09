سلتا فيغو يوقف سلسة انتصارات الاتلتيكو في الليغا بتعادل قاتل

المصدر: رويترز

واصل لويس سواريز مهاجم أتليتيكو مدريد هز الشباك وأحرز هدفين أمام سيلتا فيجو، لكنه لم يمنع ناديه من التعثر والتعادل 2-2 مع سيلتا فيجو الذي سجل في اللحظات الأخيرة، بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الاثنين.

وافتقد أتليتيكو، الذي قد فاز في آخر ثماني مباريات، ستة لاعبين بسبب كوفيد-19 منهم صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي جواو فيلكس، وتأخر بهدف بعد 13 دقيقة عن طريق سانتي مينا بعد عرضية هوجو مالو.

وأدرك سواريز التعادل قبل الاستراحة بعدما انزلق لمقابلة تمريرة عرضية من ماركوس يورينتي، وأضاف هدفا مشابها ليمنح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 بعد تمريرة رينان لودي، ليصل إلى هدفه السابع في أربع مباريات بالدوري.

وتراجع سيلتا في الشوط الثاني، رغم الأداء القوي قبل الاستراحة، لكنه تعادل في الدقيقة 89 بواسطة فاكوندو فيريرا، في ظهوره الأول مع الفريق وعقب 13 دقيقة من المشاركة كبديل.

وهذا أول تعثر لأتليتيكو منذ الخسارة أمام ريال مدريد في 12 ديسمبر، لكنه لا يزال يتصدر المسابقة بفارق ثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني كما أنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.

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