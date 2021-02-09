تسجيل حالتي إصابة بكورونا في البريميرليغ

المصدر: د ب أ

أظهرت الجولة الأحدث من اختبارات الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين، تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين.

وخلال جولة الاختبارات، التي جرت بين الأول والسابع من فبراير الجاري تواصل تراجع أعداد حالات الإصابة مقارنة بالأسابيع الأربعة الأخيرة.

وأوضح بيان رابطة الدوري الإنجليزي أمس الاثنين "رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يمكنها التأكيد اليوم أنه بين يوم الاثنين الموافق الأول من فبراير والأحد الموافق السابع من فبراير خلال جولتين من الاختبارات شملت 2970 لاعبا ومنتسبا للأندية، ظهرت حالتا إصابة جديدتان".

وأضاف البيان "اللاعبون أو منتسبو الأندية الذين جاءت نتيجتهم إيجابية سيخضعون للعزل الذاتي لمدة عشرة أيام".

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