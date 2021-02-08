فوز "متأخر" لبرشلونة على بيتيس في الليغا

المصدر: رويترز

أحرز فرانسيسكو ترينكاو جناح برشلونة هدفه الأول مع النادي الكتالوني ليقوده للفوز 3-2 على مضيفه ريال بيتيس أمس الأحد.

واتخذ رونالد كومان مدرب برشلونة قرارا مفاجئا بترك ليونيل ميسي والمتألق فرينكي دي يونغ على مقاعد البدلاء، وتأخر فريقه بهدف بورخا إجليسياس من هجمة مرتدة في الدقيقة 38.

وعادل ميسي النتيجة في الدقيقة 59، بعد أقل من دقيقتين على مشاركته، ثم ساعد فريقه على تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة إلى جوردي ألبا قبل أن يحول فيكتور رويز مدافع بيتيس الكرة إلى مرماه.

وعوض رويز الخطأ بهدف من ضربة رأس عقب ركلة حرة نفذها نبيل فقير في الدقيقة 75 لكن ترينكاو كانت له الكلمة الأخيرة، وسدد في المرمى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87.

ويحتل برشلونة، الذي فاز بمبارياته الست الأخيرة، المركز الثاني في الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق سبع نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراتان.

وكان الفريق القطالوني انتفض بطريقة رائعة لينتصر على غرناطة في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي بعد أن عوض تأخره بهدفين ليفوز 5-3 في الوقت الإضافي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز