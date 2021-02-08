تأهل تاريخي لـ "تيجريس" المكسيكي إلى نهائي كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

فجر فريق تيجريس أونال المكسيكي المفاجأة وتأهل للمباراة النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بقطر، عقب فوزه 1 / صفر على بالميراس البرازيلي أمس الأحد في الدور قبل النهائي للمسابقة.

تقمص النجم الفرنسي المخضرم أندريه بيير جينياك دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف تيجريس الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

بهذا الهدف، عزز جينياك صدارته لقائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، بعدما أحرز أيضا هدفي الفريق المكسيكي خلال فوزه 2 / 1 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في الدور الثاني للبطولة يوم الخميس الماضي.

وبات تيجريس أونال، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم للأندية بعد فوزه ببطولة كأس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) العام الماضي، أول فريق من قارة أمريكا الشمالية يصعد لنهائي كأس العالم للأندية.

وضرب تيجريس موعدا في المباراة النهائية للمونديال يوم الخميس القادم مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني.

في المقابل، يلتقي بالميراس مع الخاسر من مباراة المربع الذهبي الأخرى، يوم الخميس أيضا، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

جاءت المبادرة من جانب بالميراس في الدقائق الأولى من عمر المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة، ولكن بلا فاعلية على المرمى.

بمرور الوقت، بدأ تيجريس الدخول لأجواء اللقاء، حيث سنحت له فرصة محققة في الدقيقة 33 عن طريق جينياك، الذي سدد داخل منطقة الجزاء، لكن ويفرتون، حارس مرمى بالميراس، تصدى للكرة ببراعة.

وهدد جينياك مرمى بالميراس من جديد في الدقيقة 37، عندما تابع كرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس رائعة، غير أن ويفرتون، أبعد الكرة لركنية لم تسفر عن شيء.

واصل تيجريس نشاطه الهجومي خلال الشوط الثاني، ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 51، بعدما تعرض لاعبه كارلوس جونزاليز للجذب من القميص داخل منطقة جزاء الفريق البرازيلي من جانب لوان جارسيا لاعب بالميراس.

ونفذ جينياك الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة على يمين ويفرتون، الذي حاول إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه، محرزا هدفا لتيجريس في الدقيقة 53.

لم يظهر بالميراس أي ردة فعل عقب الهدف، في الوقت الذي كاد فيه تيجريس أن يمنح هدف التعادل لمنافسه في الدقيقة 77، عندما اصطدمت كرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى بقدم خافيير أكينو، لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر إلى ركلة ركنية لم تستغل.

كثف بالميراس من هجماته خلال الدقائق الأخيرة، ولكنها اتسمت بالعشوائية، ليفشل ممثل قارة أمريكا الجنوبية في إدراك التعادل، ويمنح بطاقة الصعود للنهائي إلى تيجريس.

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