مانشستر سيتي يكتسح ليفربول برباعية في البريميرليغ

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن مانشستر سيتي من حسم قمة الجولة ال23 من مجريات الدوري الإنجليزي الممتاز لمصلحته، وذلك بعدما اكتسح نظيره مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقص إيلكاي غوندوغان شريط أهداف المباراة ومنح التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 49، لكن ومن ركلة جزاء عادل محمد صلاح النتيجة لليفربول في الدقيقة 63.

لكن هذا الهدف لم يمنع لاعبو مانشستر سيتي من التقدم من أجل تسجيل الهدف الثاني، وهو ما تحقق بالفعل عن طريق غوندوغان مرة أخرى في الدقيقة 73.

ومن خطأ فادح لحارس مرمى ليفربول، أليسون بيكر، استطاع رحيم ستيرليغ تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 76، مستغلًا تمريرة رائعة من بيرناردو سيلفا.

وتوج فودين تألقه في المباراة بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 83 بمجهود فردي رائع.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة مبتعدا في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.

وبذلك تمكن مانشستر سيتي من صنع التاريخ، إذ حقق السيتيزن أول فوز له على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد منذ عام 2003.

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