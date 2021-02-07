ايفرتون يحرم مانشستر يونايتد من فوز مثير بهدف قاتل

المصدر: رويترز

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 3/3 أمام ضيفه إيفرتون مساء السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في يوم يصادف ذكرى كارثة ميونخ الجوية.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد إيدنسون كافاني وبرونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي في الدقائق 24 والأخيرة من الشوط الأول و70، فيما سجل أهداف إيفرتون عبد الله دوكوري وخاميس رودريجيز ودومينيك كالفيرت ليوين في الدقائق 49 و52 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

وحرص لاعبو الفريقين على الوقوف دقيقة حداد قبل بداية اللقاء لإحياء ذكرى كارثة ميونخ الجوية التي حدثت في السادس من شباط/فبراير 1958 عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقل فريق مانشستر يونايتد وراح ضحيتها ثمانية لاعبين من الفريق وثلاثة أعضاء من الجهاز الفني.

كان فريق مانشستر يونايتد في طريقه للعودة من مواجهة في كأس أوروبا خاضها أمام ريد ستار بلجراد وذلك عندما توقفت طائرة الفريق في ألمانيا للتزود بالوقود. وفشلت أول محاولتين للإقلاع من مطار ميونخ؛ وعقب محاولة ثالثة تعرضت الطائرة للتحطم.

ولم يشهد الشوط الأول، الذي سيطر عليه مانشستر يونايتد، سوى ثلاث فرص حقيقية فقط، منها فرصتين سجل منهما مانشستر يونايتد هدفيه وفرصة وحيدة لفريق إيفرتون.

وجاءت أولى فرض مانشستر يونايتد في الدقيقة 24 عندما مرر ماركوس راشفورد كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها إدينسون كافاني بضربة رأس قوية من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

وجاءت الفرصة الثانية لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الشوط عندما سدد برونو فيرنانديز كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك معلنة عن الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

فيما جاءت فرصة إيفرتون الوحيدة خلال هذا الشوط في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما إنفرد دومينيك كالفيرت ليوين بديفيد دي خيا وسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنيتميترات قليلة.

وكان الشوط الثاني أكثر إثارة حيث شهد تسجيل أربعة أهداف ثلاثة منهم لإيفرتون وواحد لمانشستر يونايتد.

وسجل إيفرتون هدفه الأول في الدقيقة 49 عندما استلم ليوين كرة بينية خلف مدافعي مانشستر يونايتد داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليمرر كرة عرضية أبعدها دي خيا حيث تابعها عبد الله دوكوري بتسديدة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 52 سجل خاميس رودريجيز الهدف الثاني لإيفرتون عندما مرر دوكوري الكرة من الناحية اليمنى من داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد إلى خاميس رودريديجز الذي سدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

وسجل مانشستر يونايتد الهدف الثالث في الدقيقة 70 عندما لعب لوك شاو الكرة من ركلة حرة من الناحية اليسرى من خارج منطقة الجزاء حيث ارتقى إليها سكوت مكتوميناي وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل إيفرتون هدف التعادل عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليسرى إلى داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد لتصل إلى ليوين الذي وضعها إلى داخل المرمى لينتهي بعدها اللقاء بالتعادل 3/3.

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