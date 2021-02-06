بتسعة لاعبين نيوكاسل يهزم ساوثامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

تماسك نيوكاسل بتسعة لاعبين ليهزم ساوثامبتون 3-2 اليوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب سانت جيمس بارك.

وتجرع ساوثامبتون هزيمة مذلة 9-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي ووجد نفسه متأخرا 2-صفر بعد 25 دقيقة حيث سجل جو ويلوك في مباراته الأولى مع نيوكاسل بينما سجل ميجيل ألميرون بعد أن ارتطمت الكرة في يان بدناريك وأبدلت اتجاهها في المرمى.

ورد تاكومي مينامينو، الذي كان يخوض مباراته الأولى أيضا، بهدف لساوثامبتون بعد إنهاء رائع لهجمة لكن قبل الاستراحة دمر دفاع الفريق الزائر نفسه مجددا ليسمح لألميرون بالتقدم 3-1.

ونفذ جيمس وارد-براوس ركلة حرة رائعة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني ليعيد ساوثامبتون للمباراة ولعب نيوكاسل بعشرة لاعبين بعدها بدقيقتين بعد طرد جيف هندريك.

وضغط ساوثامبتون ولعب نيوكاسل بتسعة لاعبين بعد إصابة المدافع فابيان شار وخرج محمولا على محفة بعد أن أجرى صاحب الضيافة كل التبديلات.

وسدد داني إينجس في القائم لساوثامبتون.

لكن فريق المدرب ستيف بروس تماسك ليضع نفسه في موقف جيد فوق منطقة الهبوط. ويملك نيوكاسل 25 نقطة من 23 مباراة مقابل 29 لساوثامبتون من 22 مباراة بعد خمس هزائم متتالية في الدوري.

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون الذي تراجع فريقه بشدة بعد أن تصدر الترتيب لفترة وجيزة في بداية الموسم "مني مرمانا بأهداف سهلة جدا. لا ندافع جيدا مثلما تفعل الفرق الأخرى في الدوري الممتاز.

"كان من الصعب جدا العودة في النتيجة. سجلنا هدفين وحاولنا لكن بطريقة الدفاع الحالية يصعب الحصول على نقاط".

ولخص البولندي بدناريك مشاكل ساوثامبتون الدفاعية.

وسجل اللاعب هدفا بالخطأ في مرماه وتسبب في ركلة جزاء وطرد أمام مانشستر يونايتد وقدم مباراة مريعة أمام نيوكاسل في الشوط الأول.

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