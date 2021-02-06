بايرن ميونخ يصل الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

وصلت بعثة فريق بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا اليوم السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل العملاق البافاري المرشح بقوة لنيل اللقب مشواره في البطولة عبر مباراة نصف النهائي أمام الأهلي المصري، بطل أفريقيا، بعد نجاح الأخير في التأهل للمربع الذهبي.

وفور الوصول إلى المطار، أجرى أعضاء بعثة بايرن ميونخ اختبارات فيروس كورونا المستجد وتوجهوا بعدها لمقار إقامتهم، وذلك وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها خلال البطولة، والتي تقتضي إجراء فحوصات دورية للتأكد من الخلو من الفيروس والتواجد ضمن حيز آمن طوال فترة المسابقات فيما يعرف باسم "الفقاعة الطبية".

وبوصول الفريق الألماني، اكتمل بذلك عقد الفرق الستة المشاركة في البطولة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والأهلي المصري، وتيجريس أونال المكسيكي، وبالميراس البرازيلي، والدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة.

وكانت النسخة السابعة عشرة من البطولة قد انطلقت يوم الرابع من فبراير الجاري بمباريات الدور الثاني على استادي أحمد بن علي والمدينة التعليمية الموندياليين، حيث تمكن تيجريس أونال من الفوز على أولسان هيونداي وتعديل خسارته إلى فوز بهدفين لهدف، فيما انتهت القمة العربية بين الشقيقين الدحيل والأهلي بفوز الأخير بصعوبة بهدف دون رد.

وفي وقت سابق اليوم أعلن نادي بايرن ميونخ أن الطائرة المتجهة بالفريق إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية، تأخر إقلاعها لأكثر من سبع ساعات، نظرا لرفض إصدار الإذن بالإقلاع في البداية.

وكان من المفترض أن تنطلق رحلة بايرن ميونخ عقب المباراة التي فاز فيها على مضيفه هيرتا برلين 1 / صفر مساء أمس الجمعة في المرحلة العشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وذكر بايرن ميونخ في بيان اصدره اليوم :"بدلا من الإقلاع قبل منتصف الليل بقليل (2300 بتوقيت جرينيتش) مثلما كان مقررا، تأخر السماح بإقلاع الطائرة التي كانت تقل الفريق الأكثر تتويجا بلقب بطل ألمانيا، حتى الساعة السابعة صباحا."

وأوضح النادي البافاري أنه نظرا للإقامة الليلية التي لم يكن مخطط لها، جرى تغيير الطائرة مجددا، حيث كان يتوجب تغيير الطاقم وقد هبطت الطائرة في ميونخ، وانطلقت رحلة الفريق من ميونخ إلى الدوحة في الساعة 0815 بتوقيت جرينيتش.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلات الطيران الليلية محظورة في مطار برلين براندنبرج الجديد، الذي افتتح في أكتوبر 2020 .

ويلتقي بايرن ميونخ بطل أوروبا مع الأهلي المصري بطل أفريقيا بعد غد الاثنين في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية على استاد أحمد بن علي ليتأهل الفائز منهما إلى المباراة النهائية على استاد المدينة التعليمية يوم 11 فبراير.

ويتطلع بايرن ميونخ للتتويج باللقب لكي يكررً إنجازه في نسخة 2013 في المغرب والتي فاز فيها البافاري على الرجاء بهدفين دون رد.

وتستضيف دولة قطر بشكل سنوي المعسكرات الشتوية للنادي البافاري بين منشآت مؤسسة أسباير زون العالمية، وتربط الفريق كذلك شراكات رعاية مع الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي.

وكان نادي أوكلاند سيتي ممثل اتحاد أوقيانوسيا قد أعلن انسحابه من البطولة بسبب إجراءات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات في نيوزيلندا لمواجهة جائحة فيروس كوفيد- 19.

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