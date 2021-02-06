رئيس الاتحاد الألماني يؤكد ثقته في إقامة "يورو 2020" الصيف المقبل

المصدر: د ب أ

أكد فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ثقته في إقامة بطولة كاس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في الصيف المقبل، وذلك بعد أن كانت مقررة في العام الماضي وتأجلت إلى العام الجاري بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال كيلر في مقابلة لبوابة "شبورت بوتسر" نشرتها اليوم السبت :"أنا واثق من إقامة كأس أوروبا. في ألمانيا، نجحنا في تطبيق معايير نظافة في كرة القدم الاحترافية كانت تتسم بالمسؤولية بشكل كبير."

وأضاف كيلر ايضا أنه لا يزال يأمل في تطبيق الخطة الأساسية التي تقضي بإقامة منافسات البطولة في 12 مدينة في 12 دولة مختلفة في القارة الأوروبية.

وأضاف كيلر /63 عاما/ :"لكن عندما يتعلق الأمر بحضور الجماهير على المستوى الدولي في المدرجات، أتوخى بالحذر."

ويعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدول المستضيفة للبطولة الأوروبية المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021، على سيناريوهات مختلفة لكيفية سير فعاليات البطولة في ظل جائحة كورونا.

وقال كيلر بشأن ملعب "أليانز أرينا" الذي من المفترض أن يستضيف ثلاثة من مباريات دور المجموعات إلى جانب مباراة في دور الثمانية :"الفريق المسؤول عن البطولة الأوروبية لديه سيناريوهات مختلفة بشأن الملعب في ميونخ. على سبيل المثال، قد تقام المباريات بدون جماهير أو بحضور ما بين 30 إلى 50 % من سعة المدرجات."

وقال كيلر إنه يشعر بالأسف إزاء مواجهة اللاعبين لهذا الوضع.

وأضاف :"هم يؤدون في الملاعب منذ أعوام، ويكافحون كي يصبحوا لاعبين محترفين، وتكون أمامهم فترة محددة لمسيرتهم كلاعبين. والآن يخوضون بطولة والاستادات قد تكون فارغة (من الجماهير) جزئيا.

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