لايبزج مازال يبحث عن حل لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

لم يجد فريق لايبزج الألماني حتى الآن حلا بشأن المكان الذي سيواجه فيه فريق ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والمقرر إقامتها يوم 16 من الشهر الجاري.

وقال جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزج، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة شالكه في الدوري الألماني (بوندسليغا) إنه لا يوجد شيء للإعلان عنه بعد، وذلك بعد محادثات مع المدير التنفيذي أوليفر مينتسلاف اليوم الجمعة.

ولكن تيل مولر المتحدث الرسمي بإسم لايبزج أضاف أن المباراة لن تلغى بالتأكيد وأنهم سيعلنون عن الموقف النهائي عندما يوجد لديهم ما يقولونه.

وقال مولر :"ولكننا لن نقدم أي تقرير سطحي".

وأغلقت ألمانيا يوم السبت الماضي حدودها أمام ركاب شركات الطيران القادمين من مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا، بما في ذلك بريطانيا، إلا إذا كانوا مواطنين ألمان أو أجانب يقيمون في ألمانيا. ويتم تطبيق هذه الإجراءات حتى 17 فبراير.

ورفضت الشرطة الفيدرالية الألمانية، أمس الخميس، طلبا رسميا من لايبزج لكي تمنح السسلطات الإذن لفريق ليفربول لدخول البلاد.

ويتعين على لايبزج أن يقدم حلا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى الاثنين، وإلا سيتم الإعلان عن فوز ليفربول 3 / صفر.

وهناك خيار باقتراح مكان محايد لخوض اللقاء، كما انه سوف يكون من الممكن اللعب على ملعب ليفربول على أن تقام مباراة الإياب المقرر إقامتها 10 مارس في لايبزج.

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