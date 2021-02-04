لا تغيير في موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

المصدر: رويترز

قال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إن المنافسات ستنطلق في موعدها كما هو مخطط يوم الاثنين المقبل رغم اكتشاف إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا في فنادق ملبورن المخصصة للحجر الصحي للاعبين وطواقمهم.

وأبلغ تايلي الصحفيين في ملبورن "نحن واثقون من إقامة بطولة أستراليا المفتوحة.

وأشار تايلي إلى أنه سيتم إكمال الكشف الإلزامي على اللاعبين والطواقم التي قضت الحجر في فندق جراند حياة، حيث كان ظهرت الحالة المصابة بعدوى كوفيد-19، بنهاية اليوم الخميس.

وأوضح تايلي أنه تم تأجيل قرعة أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام من الخميس إلى غد الجمعة.

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