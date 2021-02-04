ليل يبتعد بـ 5 نقاط في صدارة الدوري الفرنسي بفوز على بوردو

المصدر: رويترز

وسع ليل الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى خمس نقاط مؤقتا بفوزه 3-صفر على مضيفه بوردو بفضل أهداف يوسف يازيجي و تيموتي وياه وجوناثان ديفيد في الشوط الثاني أمس الأربعاء.

ويملك ليل، الذي فاز في آخر خمس مباريات، 51 نقطة من 23 مباراة قبل لقاء أولمبيك ليون صاحب المركز الثاني خارج الديار مع ديجون في المركز قبل الأخيرة، واستضافة باريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الثالث، نيم متذيل الترتيب.

وتقدم ليل بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة عندما أطلق يازيجي تسديدة في المرمى بعد تمريرة عرضية من جوناتان بامبا، قبل أن يضاعف وياه النتيجة بعد تمريرة من البديل لويز أروجو بعد 12 دقيقة.

وجعل ديفيد النتيجة 3-صفر للضيوف قبل النهاية بدقيقة واحدة بعد تبادل رائع للكرة مع جوناتان إيكوني.

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