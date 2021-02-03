نيمار يقترب من تجديد عقده مع سان جيرمان لـ 4 سنوات

المصدر: د ب أ

توافقت تقارير إعلامية مختلفة برازيلية وفرنسية وأمريكية على قرب تجديد نيمار عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم لمدة أربعة أعوام.

كان النجم البرازيلي الدولي انتقل من برشلونة إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية في العام 2017 مقابل صفقة قياسية بقيمة 222 مليون يورو، وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في نهاية يونيو 2022.

وذكرت محطة (سي بي إس) الأمريكية أنه لم يتبق سوى توضيح تفاصيل صغيرة قبل أن يتم الإعلان رسميا عن تجديد عقد نيمار في غضون بضعة أيام.

كان نيمار، الذي أتم عامه التاسع والعشرين يوم الجمعة الماضي، قد صرح الأحد في مقابلة مع محطة (تي إف1) الفرنسية بأنه يعتزم البقاء في سان جيرمان.

ويُعْتَقَد أن نيمار يرغب في بقاء الفرنسي الدولي كيليان مبابي في سان جيرمان، كما ترددت شائعات أنه يأمل في عودة اللعب جنبا إلى جنب مرة أخرى مع زميله السابق الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، الذي تثور تكهنات حول رحيله عن برشلونة الإسباني بعد هذا الموسم بعدما أمضى عقدين في النادي الكتالوني.

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