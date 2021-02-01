كومان يدافع عن ميسي وعقده الضخم

المصدر: رويترز

دافع رونالد كومان مدرب برشلونة عن القائد ليونيل ميسي بعدما قدم عرضا رائعا في الفوز 2-1 على أتليتيك بيلباو يوم الأحد وبعد ساعات من الكشف عن كافة تفاصيل عقد اللاعب الضخم في وسائل إعلام إسبانية.

وسجل ميسي هدفه 650 مع برشلونة من ركلة حرة متقنة ليتقدم برشلونة بهدف أمام بيلباو، ثم أدرك جوردي ألبا التعادل بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يحرز أنطوان غريزمان هدف الانتصار.

وبدأ يوم الأحد بتقرير لصحيفة إلموندو كشفت عن إجمالي ما أنفقه برشلونة على تمديد أحدث عقد لميسي وقالت إن قيمة الصفقة دمرت برشلونة بعدما تسببت في المشكلات المالية الحالية للنادي.

وقال كومان في مؤتمر صحفي : لا أفهم كيف يمكن لأي شخص أن يربط بين ميسي وتدمير برشلونة. لقد قضى سنوات يثبت فيها إمكاناته ويفعل أشياء لهذا النادي وساعده على الفوز بالعديد من الألقاب المهمة.ةأي شخص نشر هذا الأمر لديه نوايا سيئة ويريد إلحاق الضرر ببرشلونة. لكن يجب علينا أن نكون متحدين ونتحلى بالتركيز ويجب أن ننسى كل ما تم نشره. بدون ليونيل لم نكن سنحلم بالفوز بكل مباراة.

وأضاف : نحن نعرف منذ فترة طويلة جدا أنه أفضل لاعب في العالم ولقد فعل الكثير جدا من أجل ناديه وكان مؤثرا. يجب أن نحترم كل ما فعله ميسي.

وهدد برشلونة بمقاضاة إلموندو بسبب نشر معلومات سرية وقال إنه غير مسؤول عن تسريب العقد إلى الصحيفة رغم أن كومان قال إن النادي يحتاج إلى التدقيق في مصدر المعلومة.

وأضاف : إذا كان ذلك من شخص من النادي فلا يمكن أن يملك مستقبلا هنا.

وانتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الكشف عن تفاصيل العقد الضخم وقال إن برشلونة يعاني من مشكلات مالية بسبب آثار جائحة فيروس كورونا وليس بسبب عقد ميسي.

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