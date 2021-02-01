محمد صلاح: هدفنا لقب البريميرليغ

المصدر: د ب أ

أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن هدف الفريق الأحمر هو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

وقال صلاح في تصريحات إعلامية، عقب تسجيله هدفين خلال فوز ليفربول 3 / 1 على مضيفه ويستهام يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، إن الألقاب الفردية تهمه ولكن الهدف الأساسي هو الحفاظ علي لقب الدوري.

وأضاف أن عدم تسجيله للأهداف في المباريات الماضية أمر عادي ويحدث مع كل لاعبي كرة القدم.

وعزز (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، صدارته ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه هاري كين وسون هيونج مين، ثنائي فريق توتنهام هوتسبير.

كما رفع (الفرعون المصري) عدد أهدافه إلى 9 أهداف خلال 8 مباريات خاضها أمام الفريق الملقب بـ (المطارق)، علما بأن هذا هو الهدف الأول لصلاح في الدوري الإنجليزي خلال العام الجديد، حيث يرجع هدفه الأخير في المسابقة إلى 19 ديسمبر الماضي، حينما سجل ثنائية خلال فوز ليفربول 7 / صفر على مضيفه كريستال بالاس.

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