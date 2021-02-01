أحمد أحمد يعود لرئاسة "الكاف"

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الأحد عودة أحمد أحمد لمزاولة صلاحياته في رئاسة كاف بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضي بتعليق العقوبة الصادرة بحقه من غرفة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة الماضية.

وذكر "الكاف" عبر موقعه الرسمي أمس الأحد أن كونست عماري، رئيس الكاف بالإنابة، عقد اجتماعا بلجنة الطوارئ أمس عبر تقنية الفيديو تم فيه مناقشة قرار محكمة التحكيم الرياضي وتم الاستقرار على عودة أحمد أحمد لمزاولة نشاطه كرئيس للاتحاد الأفريقي.

وأشاد أحمد أحمد في أول تعليق له لموقع كاف بأداء كونست عماري الذي تولى الرئاسة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال إنه احتراما لإجراءات مؤسسة "الكاف" سيلتقي بلجنة الحوكمة اليوم الاثنين لاتخاذ القرار النهائي بشأن عودته لسباق الترشح في رئاسة الكاف المقرر لها مارس المقبل بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي بتعليق العقوبة الصادرة ضده.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن يوم 23 نوفمبر الماضي أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف).

وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، بالمخالفة لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.

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