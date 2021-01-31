أتلتيكو يواصل التحليق في الصدارة بفوز مثير على قادش

المصدر: د ب أ

واصل أتلتيكو مدريد التحليق في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه المثير 4 / 2 على مضيفه قادش اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل خيتافي مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي واصل انتفاضته في المسابقة بتحقيق فوزه الثامن على التوالي في البطولة، إلى 50 نقطة في الصدارة، بفارق عشر نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد قادش، الذي حقق انتصارا وحيدا في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبادر لويس سواريز التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 28، فيما تعادل ألفارو نيجريدو لقادش في الدقيقة 35، لكن ساؤول نيجويز أعاد التقدم لأتلتيكو بتسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 44.

عاد سواريز لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثالث لأتلتيكو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، لينفرد بصدارة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه المغربي يوسف النصيري مهاجم أشبيلية.

وأشعل قادش المباراة من جديد، عقب تسجيل نيجريدو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 71، لكن أتلتيكو أطلق رصاصة الرحمة على آمال منافسه في التعادل، عقب تسجيل كوكي الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وأهدر ديبورتيفو ألافيس فرصة الخروج - ولو بصورة مؤقتة - من مراكز الهبوط للدرجة الثانية، بعدما تعادل سلبيا مع مضيفه خيتافي في وقت سابق اليوم.

بقي ألافيس، الذي حصد نقطتين فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 19 نقطة، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

عجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي الفريقان بالحصول على نقطة وحيدة.



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