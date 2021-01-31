نيمار يسجل هدفين وسان جيرمان يفقد صدارة الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

سجل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هدفين من ركلتي جزاء لكنه لم ينقذ فريقه من السقوط في فخ الهزيمة 2 / 3 مع مضيفه لوريان اليوم الأحد في المرحلة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة اليوم ، فاز آنجيه على نيم أولمبيك 3 / 1 وميتز على مضيفه ستاد بريست 4 / 2 وستاد ريمس على مضيفه ستراسبورج 1 / صفر وسانت ايتيان على مضيفه نيس بنفس النتيجة.

وفقد سان جيرمان نقطتين جديدتين في رحلة الدفاع عن لقب المسابقة بعدما خسر أمام مضيفه لوريان 2 / 3 وتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليون المتصدر.

وأهدر باريس سان جيرمان فرصة إنهاء هذه المرحلة في صدارة جدول المسابقة ، وبات مهددا بفقدان المركز الثاني لصالح ليل صاحب المركز الثالث ، والذي يستضيف ديجون اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث تقدملوريان بهدف سجله لوران أبيرجيل في الدقيقة 36 ، ورد نيمار بهدف من ضربة جزاء في نهاية هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، تقدم نيمار لسان جيرمان بهدف آخر من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 58 ، ولكن لوريان انتزع الفوز بهدفين سجلهما يوان ويسا وتبريم موفي في الدقيقتين 80 و90 ليرفع لوريان رصيده إلى 18 نقطة وينفرد بالمركز الثامن عشر بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي في المسابقة هذا الموسم.

وقلب ميتز تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 / 2 على مضيفه ستاد بريست ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد ستاد بريست عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم ستاد بريست بهدف سجله فرانك هرنورات في الدقيقة 33 ، ورد ميتز بهدف سجله فريد بولاية في الدقيقة 36 .

وفي الشوط الثاني ، تقدم بريست مجددا بهدف سجله إيرفن كادونا في الدقيقة 48 ، ورد ميتز هذه المرة بثلاثة أهداف سجلها بابا سار ووبابا ندياجا وفاجنر جونزالفيس في الدقائق 74 و81 و87 من ضربة جزاء.

وانتزع ستاد ريمس فوزا غاليا ومتأخرا على مضيفه ستراسبورج بهدف نظيف سجله ديريك كوتيسا في الدقيقة 80 ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر ، وتجمد رصيد ستراسبورج عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز آنجيه على نيم أولمبيك 3 / 1 ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن حيث جاء الفوز اليوم بعد ثلاث هزائم متتالية وتجمد رصيد نيم أولمبيك عند 15 نقطة في المركز الـ20 الأخير.

وانتزع سانت ايتيان فوزا غاليا ومتأخرا 1 / صفر على مضيفه نيس ليستعيد الفريق اتزانه في المسابقة.

واستعاد سانت ايتيان نغمة الانتصارات في المسابقة بعد ثلاثة تعادلات أعقبتها ثلاث هزائم في المسابقة.

ورفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة لكنه ظل في المركز السادس عشر ، وتجمد رصيد نيس عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 88 التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع المهاجم الشاب كارلس آبي.

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