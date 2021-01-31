بامفورد يتألق وليدز يعوض تأخره ليهزم ليستر 3-1

المصدر: رويترز

أحرز باتريك بامفورد هدفا وصنع اثنين ليضع ليدز يونايتد حدا لمسيرة ليستر سيتي الخالية من الهزائم ويحرم فريق المدرب بريندان رودجرز من التقدم للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتصاره 3-1 في مواجهة ممتعة اليوم الأحد.

وبقي ليدز في المركز 12 بفارق الأهداف خلف ساوثامبتون بينما يحتل ليستر المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن مانشستر يونايتد الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه أرسنال أمس السبت.

وافتتح ليستر التسجيل في الدقيقة 13 عندما انطلق هارفي بارنز من وسط الملعب وتبادل الكرة مع جيمس ماديسون قبل أن يسدد في الزاوية السفلى للمرمى.

لكن تفوق ليستر لم يستمر سوى دقيقتين، ومرر بامفورد إلى ستيوارت دالاس المنطلق داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف التعادل بطريقة مشابهة لهدف بارنز.

وتقدم ليدز قبل 20 دقيقة على النهاية عندما مرر رافينيا كرة بين المدافعين من لمسة واحدة وحصل بامفورد على مساحة كافية ليسدد بقدمه اليسرى في الزاوية العليا محرزا هدفه 11 هذا الموسم.

ومع اندفاع ليستر إلى الهجوم بحثا عن التعادل، أحرز ليدز هدفا ثالثا من هجمة مرتدة حيث انطلق بامفورد في مساحة خالية قبل أن يهيأ الكرة بدون أنانية أمام جاك هاريسون ليسجل في المرمى الخالي.



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