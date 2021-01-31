بايرن ينافس نفسه على لقب البوندسليغا

المصدر: د ب أ



في الوقت الذي يبتعد فيه بايرن ميونخ بصدارة البوندسليجا مرة أخرى فإن الأندية الكبرى الأخرى تتصارع على البطاقات الثلاث المتبقية للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويتأخر لايبزج الوصيف بفارق سبع نقاط عن بايرن المتصدر لكنه يتقدم بفارق خمس نقاط عن انتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث والذي يتفوق بدوره بفارق نقطة واحدة فقط على الرباعي باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند وفولفسبورج (الذي يمتلك مباراة مؤجلة) وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وشاركت جميع هذه الأندية من قبل في دوري أبطال أوروبا بشكلها الحالي باستثناء فرانكفورت.

وتوج دورتموند باللقب القاري في 1997 وبلغ النهائي في 2013، في الوقت الذي وصل فيه لايبزج إلى المربع الذهبي خلال النسخة الماضية فيما سبق لفولفسبورج وليفركوزن الوصول إلى دور الثمانية من قبل بينما كانت أبرز إنجازات جلادباخ هي الوصول لدور الستة عشر.

وبالنسبة لفرانكفورت فإن إنهاء الموسم في المربع الذهبي سيمثل نجاحا كبيرا لكن الفريق ليس مجهولا على الساحة الأوروبية .

وكان فرانكفورت هو أول فريق ألماني يتأهل لنهائي كأس أوروبا في عام 1960 قبل أن يخسر المباراة النهائية على يد ريال مدريد الإسباني 3 /7 في المشاركة السابقة الوحيدة للفريق في دوري أبطال أوروبا بشكلها القديم.

وفاز فرانكفورت بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في 1980 وقبل عامين بلغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي قبل خسارته بركلات الجزاء الترجيحية على يد تشيلسي الإنجليزي الذي توج باللقب في النهاية.

وصعد فرانكفورت للمركز الثالث بالبوندسليجا بعد بداية متواضعة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في أخر ثمان مباريات محققا ستة انتصارات خلالها، وفي الوقت الذي قل فيه الحديث عن الحلم المشروع المتمثل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، فإن مشاعر الفخر عمت أرجاء النادي.

وقال ادي هوتر مدرب فرانكفورت عقب الفوز على هيرتا برلين 3 /1 أمس السبت "لقد وصلنا للشكل المطلوب الذي عملنا بقوة من أجله".

وأوضح المدافع مارتين هينتريجر "نشعر بالفخر إزاء أداء الأسابيع الماضية ، الطريقة التي نقدم بها أنفسنا وفرض أسلوب لعبنا".

من جانبه أكد الحارس كيفين تراب على أن نجاحات الفترة الأخيرة لم تكن وليدة الصدفة ، مضيفا "لدينا الإمكانات ولا نلعب خارج إمكانياتنا".

فرانكفورت الذي استعاد مؤخرا جهود مهاجمه لوكا يوفيتش من ريال مدريد، خلت مسيرته مؤخرا من أي أخطاء تذكر في الوقت الذي أهدر فيه باقي المنافسين الكثير من النقاط خلال الأسابيع الأخيرة.

خسارة ليفركوزن بهدف خلال المباراة الحاسمة أمام لايبزج، يعني أن الفريق فاز مرة واحدة فقط في أخر سبع مباريات ، في الوقت الذي حقق فيه لايبزج وفولفسبورج ودورتموند ثلاثة انتصارات في أخر سبع مباريات ، بينما فاز جلادباخ أربع مرات في أخر عشر مباريات.

ولازال لايبزج يثبت أقدامه في المركز الثاني ولم يخف الفريق طموحاته بعد استعادة توازنه عقب الهزيمة المفاجئة على يد ماينز المتعثر الاسبوع الماضي، من خلال الفوز على ليفركوزن.

وقال أوليفر مينتسلاف المدير الرياضي للايبزج "نريد التأهل لدوري أبطال أوروبا ، بدأنا الموسم بهذا الهدف، تلقينا صدمة قوية أمام ماينز لكن أظهرنا رد الفعل".

كما أظهر دورتموند المدجج بالنجوم، رد الفعل المناسب بالفوز على اوجسبورج 3 /1 رغم إهدار إيرلينج هالاند لضربة جزاء وتأخر الفريق بهدف.

وحذر هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند من أن فريقه إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا "فلا يمكن تحمل وجود تشكيلة لاعبين بهذا الحجم والإمكانات مثل التي لدينا حاليا".



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