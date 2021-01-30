ريال مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

سقط فريق ريال مدريد في فخ الخسارة أمام مضيفه ليفانتي 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أشبيلية على إيبار 2 / صفر.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة 13 وتعادل ليفانتي بهدف سجله خوسي لويس موراليس في الدقيقة 32 قبل أن يسجل روجر مارتي الهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة 78.

وأهدر روجر مارتي ركلة جزاء لفريق ليفانتي في الدقيقة 63.

ولعب الريال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد إيدير ميليتو.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد الذي يواجه قادش غدا الأحد، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق أشبيلية على مضيفه إيبار 2 / صفر.

وسجل هدفي أشبيلية لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وأضاف خوان جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إيبار عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

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