ميلان يعزز موقعه في صدارة الدوري الإيطالي على حساب بولونيا

المصدر: د ب أ

عزز ميلان موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه بولونيا 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة العشرين من المسابقة.

وافتتح أنتي ريبيتش التسجيل لميلان في الدقيقة 26 من متابعة لكرة سددها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من ضربة جزاء وتصدى لها حارس المرمى لوكاس سكوروبسكي.

وأضاف فرانك كيسي الهدف الثاني لميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 55 قبل أن يرد بولونيا بهدف وحيد سجله أندريا بولي في الدقيقة 81 .

ورفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه إنتر ميلان صاحب المركز الثاني والذي يمكنه تقليص الفارق مجددا عبر مباراته في المرحلة نفسها، المقررة اليوم أمام بينفينتو، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

واستعاد ميلان بذلك مذاق الانتصارات من جديد بعد أن خسر مباراته الماضية في الدوري أمام أتلانتا صفر / 3 يوم السبت الماضي وخسر أمام إنتر ميلان 1 / 2 يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية من كأس إيطاليا.

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