الإصابة تبعد يورينتي شهراً عن ليدز يونايتد

المصدر: رويترز

قال مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مدافعه دييغو يورينتي ربما يغيب عن الملاعب مدة تصل إلى شهر كامل بعد تعرضه لإصابة في العضلات خلال فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد 2-1 الثلاثاء الماضي.

وجاءت الإصابة في أول مشاركة له أساسيا ضمن تشكيلة البداية. ونتيجة لذلك خرج اللاعب الإسباني الدولي يورينتي (27 عاما) بعد 10 دقائق فقط وشارك أحد زملائه بديلا له. وابتلي يورنتي بالإصابات منذ انضمامه للفريق الانجليزي قاما من ريال سوسيداد الإسباني قبل انطلاق الموسم الحالي.

وقال بييلسا للصحفيين قبل مباراة فريقه على أرض ليستر سيتي يوم الأحد "إنها إصابة في العضلات وسيغيب بسببها اللاعب عن تشكيلة الفريق مدة تتراوح مما بين ثلاثة وأربعة أسابيع. نسعى لدعمه ومساعدته خلال هذه الفترة".

وجراء الإصابة يتوقع أن يغيب يورينتي عن مباريات ليدز في الدوري الانجليزي أمام إيفرتون وكريستال بالاس وأرسنال ووولفرهامبتون واندرارز وأستون فيلا.

وأشار بييلسا أيضا إلى أن ليدز مستعد لتمديد التعاقد مع اللاعب إزغيان أليوسكي الذي ينتهي عقده في أخر الموسم الحالي.

وقال المدرب الأرجنتيني المخضرم عن ذلك "عندما يتعلق الأمر باستمرار لاعب في صفوف النادي فإن الأمر الأهم في ذلك هو رغبة اللاعب في البقاء. اللاعب عليه اختيار النادي وبعد ذلك يتخذ النادي

القرار. أعتقد أنه إذا اختار أليوسكي ليدز فإن ليدز سيختار أليوسكي. ويحتل ليدز المركز 12 بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.

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