ويستهام يضم لينجارد بعقد إعارة من مانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

تعاقد نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مع لاعب خط الوسط جيسي لينجارد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وسجل لينجارد 33 هدفا خلال أكثر من 200 مباراة مع مانشستر يونايتد، لكنه شارك مع الفريق في ثلاث مباريات فقط خلال هذا الموسم.

وسيعمل اللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 28 عاما، من جديد تحت قيادة ديفيد مويس المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، وقد قال اللاعب إنه مقبل على :"فصل جديد من حياته".

وأضاف لينجارد عقب توقيع عقد الإعارة مساء الجمعة :"ليس هناك شيء مضمون، لكنني قادم إلى هنا لأعمل بجدية وأساعد الفريق وأقدم له خبرتي. هذه هو هدفي الرئيسي."

وأضاف :"بالطبع أعرف المدرب لأنه كان مدربا لمانشستر يونايتد ولعبت تحت قيادته، وهو بالتالي يعرف قدراتي وما يمكنني تقديمه للفريق."

وقال مويس :"أردت تدعيم نشاط الفريق في الوقت الحالي، وجيسي معروف بجهده في العمل، لذلك أعتقد أنه سيتوافق بشكل جيد مع العناصر التي نمتلكها."

ولن يكون لينجارد متاحا للمشاركة في المباراة المقررة أمام ليفربول غدا الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز نظرا لتوقيت توقيع العقد، ولن يكون متاحا أيضا للمشاركة في المباراة أمام مانشستر يونايتد في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح ويستهام كذلك في تحويل تعاقده مع الجزائري سعيد بن رحمة على سبيل الإعارة من برينتفورد إلى صفقة نهائية مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار).

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