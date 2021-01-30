بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تشهد حضور نحو 30 ألف مشجع يوميا

المصدر: د ب أ

قال مارتن باكولا وزير الرياضة بولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم السبت إنه سوف يتم السماح لنحو 30 ألف مشجع بالحضور في كل يوم من منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، المقررة في فبراير المقبل.

وقال باكولا في بيان عبر التلفاز :"ستكون (بطولة أستراليا المفتوحة) أهم حدث دولي بحضور جماهير يشهده العالم منذ عدة أشهر."

وأضاف الوزير أنه خلال أول ثمانية أيام من منافسات البطولة، سيجرى السماح بحضور نحو 30 ألف مشجع في كل يوم بمدرجات ملاعب "ملبورن بارك"، مع تقليص العدد المسموح به إلى 25 ألف مشجع في اليوم الواحد خلال الأيام الستة الأخيرة من منافسات البطولة.

وأضاف :"هذا يعني أن ملاعب رود لافر أرينا ستشهد أجواء رائعة، لا تختلف كثيرا عن أجواء البطولة في الأعوام الماضية."

وأوضح باكولا أن هذه الأرقام تعني أن البطولة قد تشهد حضور إجمالي 390 ألف مشجع، مضيفا :"هذا يشكل نحو 50 % من متوسط الحضور الجماهيري في البطولة في الأعوام الثلاثة الماضية.

وتفتتح بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، في الثامن من فبراير المقبل، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من موعدها المعتاد، حيث تأجلت انطلاقتها لأسباب تتعلق بقواعد الحجر الصحي في أستراليا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز