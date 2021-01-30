العين والرجاء وكاشيما يحققون أفضل نتائج أصحاب الأرض في مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

خلت النسختان الرسميتان الأولى والثانية من بطولات كأس العالم للأندية في 2005 و2006 قبل أن يلجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى قرار بضرورة وجود فريق يمثل البلد المضيف في البطولة وذلك لزيادة جماهيرية البطولة وارتباط المشجعين بها.

وبالفعل بدأت مشاركة ممثل للبلد المضيف من نسخة عام 2007 ، وتباينت نتائج أصحاب الأرض على مدار 13 نسخة ماضية لكن تظل فرق الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي وكاشيما أنتلرز الياباني هي صاحبة الإنجاز الأفضل من بين أصحاب الأرض في هذه النسخ الماضية حيث وصل كل منهم المباراة النهائية للبطولة على ملعبه.

وعندما يخوض الدحيل القطري فعاليات النسخة الجديدة التي تنطلق فعالياتها يوم الخميس المقبل في قطر ، سيكون هدفه هو مضاهاة إنجاز الأندية الثلاثة رغم صعوبة المنافسة في هذه النسخة القوية من مونديال الأندية.

والسطور التالية توضح نتائج أصحاب الأرض خلال بطولات كأس العالم للأندية :

2007 باليابان : شارك أوراوا ريد دياموندز الياباني ممثلا عن البلد المضيف رغم تتويجه باللقب الأسيوي ، وشارك سباهان أصفهان الإيراني وصيف البطل الأسيوي ممثلا عن القارة الأسيوية في هذه النسخة.

وفاز أوراوا على الفريق الإيراني 3 / 1 في الدور الثاني للبطولة ثم خسر أمام ميلان الإيطالي في المربع الذهبي صفر / 1 واحتل المركز الثالث بالفوز على النجم الساحلي التونسي 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2 / 2 .



2008 باليابان

شارك جامبا أوساكا ممثلا عن البلد المضيف رغم تتويجه باللقب الأسيوي ، وشارك أديلايد الأسترالي وصيف البطل الأسيوي ممثلا عن القارة الأسيوية في هذه النسخة.

وفاز جامبا أزساكا على أديلايد 1 / صفر في الدور الثاني ثم خسر 3 / 5 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في المربع الذهبي وأحرز المركز الثالث بالفوز على باتشوكا المكسيكي 1 / صفر .



2009 بالإمارات

شارك أهلي دبي ممثلا عن البلد المضيف وخسر أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي صفر / 2 في المباراة الافتتاحية ليحتل المركز السابع.

2010 بالإمارات : شارك فريق الوحدة ممثلا عن البلد المضيف وفاز على هيكاري يونايتد بطل أوقيانوسية 3 / صفر في الافتتاح ولكنه خسر 1 / 4 أمام سوينجنام إلهوا تشونما الكوري الجنوبي في الدور الثاني واحتل المركز السادس بالهزيمة 2 / 4 بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي بعد تعادلهما 2 / 2 في المباراة.



2011 باليابان

وشارك كاشيوا ريسول ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 2 / صفر ثم على مونتيري المكسيكي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الدور الثاني لكنه خسر 1 / 3 أمام سانتوس البرازيلي في المربع الذهبي واحتل المركز الرابع بالهزيمة أمام السد القطري 3 / 5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في مباراة تحديد المركز الثالث.



2012 باليابان

شارك شانفريتشي هيروشيما ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتي 1 / صفر لكنه خسر أمام الأهلي المصري 1 / 2 في الدور الثاني واحتل المركز الخامس بالفوز 3 / 2 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.



2013 بالمغرب

شارك الرجاء البيضاوي ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتي 2 / 1 في المباراة الافتتاحية ثم على مونتيري المكسيكي 2 / 1 في الدور الثاني وعلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي 3 / 1 في المربع الذهبي واحتل المركز الثاني بالهزيمة صفر / 2 أمام بايرن ميونخ الألماني في النهائي.



2014 بالمغرب

شارك المغرب التطواني ممثلا عن البلد المضيف وخسر 3 / 4 بركلات الترجيح أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية ليحتل المركز السابع.



2015 باليابان

شارك سانفريتشي هيروشيما ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتي 2 / صفر في الافتتاح ثم على مازيمبي الكونغولي 3 / صفر في الدور الثاني لكنه خسر أمام ريفر بليت الأرجنتيني صفر / 1 في المربع الذهبي واحتل المركز الثالث بالفوز على قوانجتشو إيفرجراند الصيني 2 / 1 في مباراة تحديد المركز الثالث

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2016 باليابان

شارك كاشيما أنتلرز ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتي 2 / 1 في الافتتاح ثم على صن داونز الجنوب أفريقيا 2 / صفر في الدور الثاني وعلى أتلتسكو ناسيونال الكولومبي 3 / صفر في المربع الذهبي لكنه خسر 2 / 4 أمام ريال مدريد الإسباني في النهائي واحتل المركز الثاني.



2017 بالإمارات

شارك الجزيرة ممثلا عن البلد المضيف وفاز على أوكلاند سيتي 1 / صفر في الافتتاح ثم على أوراوا ريد دياموندز الياباني 1 / صفر في الدور الثاني لكنه خسر أمام ريال مدريد 1 / 2 في المربع الذهبي واحتل المركز الرابع بالهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي 1 / 4 في مباراة تحديد المركز الثالث.



2018 بالإمارات

شارك العين ممثلا عن البلد المضيف وفاز على ويلنجتون النيوزيلندي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3 / 3 في المباراة ثم فاز على الترجي التونسي 3 / صفر في الدور الثاني وعلى ريفر بليت الأرجنتيني 5 / 4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2 / 2 في المباراة وأحرز الفريق المركز الثاني بالهزيمة 1 / 4 أمام ريال مدريد في المباراة النهائية.



2019 بقطر

شهدت هذه النسخة مشاركة السد ممثلا عن البلد المضيف وفاز على هينجين من كاليدونيا الجديدة وبطل اتحاد أوقيانوسية 3 / 1 بعد التمديد لوقت إضافي وذلك في الدور الأول للبطولة لكنه سقط في فخ الهزيمة 2 / 3 أمام مونتيري المكسيكي في الدور الثاني ثم خسر 2 / 6 أمام الترجي التونسي في مباراة تحديد المركز الخامس ليحتل المركز السادس.



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