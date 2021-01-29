ماذا طلب مورينيو من بيل؟

المصدر: رويترز

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إن غاريث بيل يقترب من "مرحلة حاسمة" في فترة إعارته إلى النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت يسعى فيه المدرب البرتغالي للضغط على مهاجميه لتعويض غياب المصاب هاري كين.

ويجاهد بيل البالغ من العمر 31 عاما لاستعادة مستواه ولياقته منذ عودته إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم واحد من ريال مدريد وسجل أربعة أهداف في 14 مباراة خاضها مع فريق المدرب مورينيو في كل المسابقات.

ومع إصابة كين خلال الهزيمة 3-1 يوم الخميس أمام ليفربول حث مورينيو لاعبه بيل على العمل بقوة لتعويض غياب زميله.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برايتون "إنها لحظة حاسمة بالنسبة له. يشعر‭ ‬بتحسن من يوم إلى آخر.

"عندما تخسر لاعبا مثل هاري بكل مهاراته وقدراته يتعين على اللاعبين الآخرين العمل على تعويضه. أتمنى أن يساعدنا بيل في ذلك".

واستبعد مورينيو الاعتماد على بيل في مركز رأس الحربة في غياب كين الذي سجل 19 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال "هاري كين لا يعوض. يوجد لاعبون في بعض الفرق لا يمكن تعويضهم.

"المركز الذي يحب بيل أن يشغله هو المركز الذي نعتمد عليه فيه دائما.. مركز الجناح".

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