اليابانية نعومي أوساكا تشارك في ملكية نادي كرة قدم نسائي أمريكي

المصدر: د ب أ

أعلن نادي نورث كارولينا كوريج الأمريكي لكرة القدم النسائية المنافس في الدوري الوطني النسائي، مساء أمس الخميس، أن نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا، المتوجة بثلاثة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، باتت شريكة في ملكيته.

وذكر النادي في بيان أن أوساكا /23 عاما/ أصبحت أول مستثمر في النادي منذ أن استحوذ ستيف ماليك عليه ونقل مقره من نيويورك إلى كارولينا الشمالية في عام 2017 .

وقال ماليك رئيس النادي في بيان :"نعومي تجسد القيم التي كنا نسعى لغرسها في نادينا، كما أنها تقدم وجهات نظر قيمة للغاية فيما يتعلق بموضوعات تتجاوز الشؤون الرياضية."

وأضاف :"لا أرى من هو أكثر قدرة منها على مساعدتنا في الوقت الذي نواصل فيه إحداث تغيير في مجتمعنا وإلهام الجيل الجديد من اللاعبات."

وكانت أوساكا، التي تقيم في الولايات المتحدة منذ أن كان عمرها ثلاثة أعوام، قد توجت في أمريكا في عام 2020 بجائزة أفضل شخصية رياضية خلال العام، وذلك تقديرا لما تقدمه في الملاعب وكذلك نشاطها خارج الملاعب.

وكانت نعومي أوساكا قد تصدرت عناوين العديد من الصحف في أغسطس الماضي عندما لوحت بمقاطعة الدور قبل النهائي في بطولة "ويسترن آند ساذرن" المفتوحة للتنس، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك، وهو شخص من ذوي البشرة السمراء، في ولاية ويسكونسن.

وأثنى نادي نورث كارولينا كوريج على استغلال نعومي أوساكا، بطلة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، لمكانتها، في تقديم نشاط مجتمعي ودعم حركة "حياة السود مهمة".

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