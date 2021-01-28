طوكيو تتجاهل الانتقادات وتركز على استعدادات استضافة الأولمبياد

المصدر: د ب أ

تجاهل منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان اليوم الخميس الشكوك والانتقادات من أجل التركيز بشكل كامل على التخطيط لأولمبياد 2020 التي تأجلت للعام الحالي بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد بعد اتصال عبر تقنية فيديو كونفرنس مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "نتقدم للأمام بثبات".

وفي فبراير المقبل سيكون هناك اجتماعا بين الحكومة الوطنية والحكومات المحلية واللجنة المنظمة وباخ ، وفقا ما قاله موري ، من أجل مناقشة تطور الأعمال على هامش الدورة الأولمبية، مشيرا إلى أن موعد الاجتماع سيتم تحديده لاحقا.

وقال موري أن باخ قدم "دعما هائلا" لانطلاق الدورة الأولمبية في موعدها المحدد في 23 يوليو المقبل.

وفي حديثه عقب اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أمس الأربعاء، أكد باخ "ملتزمون تماما بتنظيم ناجح وآمن لدورتي الألعاب الأولمبية والباراليمبية".

وأضاف "إنها معركة قوية لكننا نخوض هذا الصراع من أجل ومثل الرياضيين الأولمبيين".

وأوضح موري أنه سيتم قريبا نشر كتيب خاص بالترتيبات الصحية للأولمبياد مشيرا إلى أن باب النقاش مازال مفتوحا بشأن إمكانية حضور الجماهير، مؤكدا أن "كل الخيارات يتم دراستها حاليا".

من جانبه قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة للأولمبياد، مجددا أن لقاح مكافحة كورونا ليس شرطا لإقامة الدورة الأولمبية:

وأظهر استطلاعا للرأي لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية مؤخرا أن غالبية الشعب الياباني يعارضون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل.

وجرى استبعاد إمكانية تأجيل الدورة الأولمبية مجددا، كما رفض باخ مقترحات لنقل الأولمبياد لمكان أخر أو منح طوكيو حق استضافة نسخة 2032 باعتبار أن باريس ستنظم نسخة 2024 بينما تستضيف لوس أنجليس نسخة 2028.

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