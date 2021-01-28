ميسي يعود للدوري الإسباني ويقود برشلونة في مواجهة "الثأر" أمام بيلباو

المصدر: د ب أ

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى منافسات الدوري الإسباني بعد إنقضاء فترة إيقافه لمباراتين عقب تعرضه للطرد للمرة الأولى مع فريقه برشلونة.

ويقود ميسي خط هجوم برشلونة خلال المباراة التي تجمعه بضيفه اتلتيك بيلباو الذي تلقى أمامه البطاقة الحمراء، وذلك مساء الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

ويعود برشلونة إلى ملعب كامب نو بعدما خاض ثمان مباريات متتالية خارج ملعبه على مستوى كل البطولات.

المباريات خارج الديار كانت تمثل مشكلة لبرشلونة في المواسم الأخيرة لكن الفريق تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان فاز سبع مرات خلال مبارياته الثماني الأخيرة خارج ملعبه ، وجاءت هزيمته الوحيدة على يد بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي امتدت لوقت إضافي وشهدت طرد ميسي.

وعاد ميسي إلى برشلونة خلال المباراة أمام رايو فايكانو أمس الأربعاء في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا حيث سجل هدفا خلال هذه المباراة.

وأحرز ميسي 11 هدفا في الدوري الإسباني متأخرا بهدف واحد عن زميله الأوروجوياني السابق لويس سواريز الذي يتصدر قائمة الهدافين مع فريقه الجديد اتلتيكو مدريد كما يمتلك يوسف النصيري مهاجم اشبيلية 12 هدفا أيضا.

وتلقى ميسي مساعدة قوية هذا الموسم من زميليه بيدري وفرانكي دي يانج الذي سجل أربعة أهداف في أخر سبع مباريات.

وقال كومان "لقد تحدثنا معه (دي يانج) من أجل تعزيز قدراته الهجومية ولكي يسجل أكثر من هدف واحد خلال الموسم ، لقد أصبح أكثر تكاملا الآن مقارنة بأداءه أثناء لعبه في صفوف أياكس أمستردام".

بيدري من جانبه يقدم أداء متميزا مع برشلونة، الأمر الذي قد يبقي عليه في الفريق إلى بعد الموسم الحالي، بعد تكهنات واسعة في وقت سابق حول قرب رحيله عن النادي الكاتالوني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي ولم يتحدث البرغوث الأرجنتيني بعد عن مصيره، في الوقت الذي نفت مصادر مقربة منه في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، التكهنات التي أثيرت حول تعلمه هو وأفراد عائلته اللغة الفرنسية تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أيضا عود سيرجي روبرتو إلى برشلونة بعد شهرين من الغياب بسبب الإصابة وقد يحل محل سيرجينو ديست الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

وتحسن أداء بيلباو سريعا منذ تولي مارسيلينو جارسيا تورال تدريب الفريق مطلع الشهر الجاري، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية من بينها الفوز في نهائي كأس السوبر والفوز على ريال مدريد في المربع الذهبي للبطولة ذاتها بجانب الفوز الكاسح على خيتافي 5 /1 في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن المتصدر اتلتيكو مدريد الذي يخرج لملاقاة قادش يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يستعيد اتلتيكو جهود ماريو هيرموسو بينما يغيب كيران تريبير بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه لتورطه في مراهانات غير قانونية.

ويحتل قادش المركز الحادي عشر بعدما حقق سلسلة من المفاجأت في الموسم الحالي، لكنه تلقى ضربة موجعة بخسارته أمام اشبيلية بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية.

ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف اتلتيكو، يلتقي مع ضيفه ليفانتي يوم السبت أملا في استمرار الأداء القوي لنجمه البلجيكي إدين هازارد بعد المباراة المتميزة التي قدمها أمام الافيس.

وفشل هازارد حتى الآن في الوصول لأدائه المعهود الذي اعتاد عليه قبل انتقاله للنادي الملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي في 2019، لكنه سجل وصنع خلال الفوز على الافيس 4 /1 في المباراة التي شهدت جلوس ديفيد بيتوني مكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على مقاعد بدلاء الريال.

ويمكث زيدان في العزل الطبي عقب تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولن يكون حاضرا أيضا خلال مواجهة ليفانتي بجانب المدافع ناتشو.

وتنطلق المرحلة الحادية والعشرين غدا الجمعة بمباراة بلد الوليد مع هويسكا.

ويلتقي يوم السبت إيبار مع اشبيلية وبلنسية مع التشي وفياريال مع ريال سوسيداد.

ويلتقي يوم الأحد خيتافي مع ديبورتيفو الافيس وغرناطة مع سيلتا فيجو على أن تختتم الجولة يوم الاثنين بمباراة ريال بيتيس مع اوساسونا.

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