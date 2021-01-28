يوفنتوس يسحق سبال برباعية نظيفة ويتأهل للمربع الذهبي بكأس إيطاليا

المصدر: د ب أ

حجز يوفنتوس مقعده بجدارة في المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الكبير 4 / صفر على سبال اليوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة والذي شهد أيضا فوز أتالانتا على لاتسيو 3 / 2 .

ولم يجد يوفنتوس صعوبة كبيرة في الفوز على سبال ، الذي ينشط هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا ، حيث تغلب عليه برباعية نظيفة ولحق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة.

ويلتقي يوفنتوس في المربع الذهبي فريق انتر ميلان الذي تغلب على جاره ميلان 2 / 1 أمس الثلاثاء في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ألفارو موراتا وجانلوكا فرابوتا في الدقيقتين 16 من ضربة جزاء و33 .

وعزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدفين آخرين سجلهما ديان كولوسيفسكي وفيدريكو كييزا في الدقيقتين 78 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتغلب أتالانتا على النقص العددي في صفوفه وواصل انطلاقته الرائعة في بطولة كأس إيطاليا بفوزه الثمين 3 / 2 على لاتسيو.

وحجز أتالانتا مقعده في المربع الذهبي للبطولة على حساب لاتسيو ، ويلتقي الفريق في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة دور الثمانية المقررة غدا بين نابولي حامل اللقب وسبيزيا.

ولقن أتالانتا ضيفه لاتسيو درسا جديدا في الموسم الحالي حيث سبق له التغلب على لاتسيو في عقر داره 4 / 1 في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي هذا الموسم ، وذلك في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

كما جاءت مباراة اليوم قبل أيام قليلة من مباراة الإياب بين الفريقين بالدوري حيث يلتقيان يوم الأحد المقبل على نفس الملعب في إطار المرحلة الـ20 من المسابقة.

وتغلب أتالانتا على النقص العددي في صفوفه لمعظم الوقت في الشوط الثاني ، وانتزع الفوز الثمين بعدما قلب تأخره لفوز ثمين.

وكان أتالانتا البادئ بالتسجيل عن طريق بيرات ديمسيتي في الدقيقة السابعة بعدما تصدى بيبي ريينا حارس مرمى لاتسيو لتسديدة خوسيه بالومينو.

ورد لاتسيو بهدفين سجلهما فيدات موريكي وفرانشيسكو أتشيربي في الدقيقتين 17 و34 قبل أن يحرز روسلان مالينوفسكي هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 37 .

وجاء هدف لاتسيو الأول من تمريرة لعبعبها فرانشيسكو أتشيربي وقابلها موريكي بضربة رأس فيما سجل أتشيربي بنفسه الهدف الثاني للفريق.

وفي الشوط الثاني ، ورغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد خوسيه لويس بالومينو في الدقيقة 53 ، انتزع أتالانتا الفوز بالهدف الذي سجله أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة 57 .

وشهدت الدقيقة 67 ضياع فرصة تسجيل هدف رابع لأتالانتا عندما تصدى حارس مرمى لاتسيو لضربة جزاء سددها دوفان زاباتا.

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