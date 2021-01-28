برشلونة يفلت من كمين فاليكانو ويتأهل لدور الثمانية بكأس إسبانيا

المصدر: د ب أ

أفلت برشلونة من كمين مضيفه رايو فاليكانو وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 اليوم الأربعاء في دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا والذي شهد اليوم أيضا فوز أشبيلية على بلنسية 3 / صفر.

وحجز برشلونة مقعده في دور الثمانية للبطولة بفوز صعب على رايو فاليكانو 2 / 1 في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم رايو فاليكانو بهدف سجله فران جارسيا في الدقيقة 63 ، ولكن الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي العائد لصفوف برشلونة بعد غيابه عن صفوف الفريق منذ نهائي كأس السوبر الإسباني سجل هدف التعادل للفريق في الدقيقة 69 قبل أن يحرز زميله الهولندي فرنكي دي يونج هدف الفوز للفريق في الدقيقة 80 .

وواصل أشبيلية تألقه في الموسم الحالي وشق طريقه بجدارة إلى دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا بفوزه الكبير 3 / صفر على بلنسية في وقت سابق اليوم.

وحسم أشبيلية المباراة تماما في الشوط الأول من خلال الأهداف الثلاثة التي سجلها لوك دي يونج في الدقيقتين 20 و33 والكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش في الدقيقة 38 .

وكان بلنسية أحرز لقب البطولة في الموسم قبل الماضي فيما لم تقم المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو حتى الآن بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز