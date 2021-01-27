السيتي يقسو على وست بروميتش بخماسية ويتصدر الدوري مؤقتا

المصدر: د ب أ

اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه الكبير على وست بروميتش 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أرسنال على ساوثهامبتون 3 / 1، وويستهام على كريستال بالاس 3 / 2، وليدز يونايتد على نيوكاسل 2 / 1.

وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي جويندوجان (هدفين) في الدقيقتين 6 و30 وجواو كانسيلو في الدقيقة 22 ورياض محرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ورحيم سترلينج في الدقيقة 57.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وبفارق نقطة أمام مانشستر يونايتد، الذي يواجه شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأربعاء في الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد وست بروميتش عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، قلب أرسنال تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 3 / 1.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة الثالثة وتعادل نيكولاس بيبي لأرسنال في الدقيقة الثامنة ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يختتم ألكسندر لاكازيت أهداف أرسنال في الدقيقة 73.

ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، قلب فريق ويستهام تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 3 / 2.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله ويلفريد زاها في الدقيقة الثالثة وتعادل ويستهام بهدف سجله توماس سوسيك في الدقيقة التاسعة ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لويستهام في الدقيقة 25 ثم سجل كريج داوسون الهدف الثالث لويستهام في الدقيقة 65، قبل أن يسجل كريستال بالاس الهدف الثاني عن طريق ميشي باتشواي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ويستهام رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الرابعة، انتزع فريق ليدز يونايتد فوزا صعبا من ضيفه نيوكاسل 2 / 1.

وسجل هدفي ليدز رافينيا وجاك هاريسون في الدقيقتين 17 و61، بينما سجل هدف نيوكاسل ميجيل ألميرون في الدقيقة 57.

ورفع ليدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

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