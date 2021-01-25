مقتل رئيس النادي و4 لاعبين من فريق كرة قدم برازيلي بحادث مأساوي

المصدر: د ب أ

لقي أربعة لاعبين لكرة القدم ورئيس نادي بالماس فوتبول إيريجتاس وهو من أندية دوري الدرجة الرابعة في البرازيل مصرعهم في تحطم طائرة.

وتوفي الطيار في الحادث الذي وقع بعد فترة وجيزة من الإقلاع اليوم الأحد في ولاية تونكانتين بوسط البرازيل، حسبما أعلن النادي.

وكان اللاعبون ورئيس النادي لوكاس ميرا في طريقهم إلى مدينة جويانيا، حيث كان من المقرر أن يلعبوا مباراة في مسابقة كأس إقليمية يوم غد الاثنين.

ووفقا لاتحاد كرة القدم البرازيلي، تم تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

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