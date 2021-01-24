دي يونج يقود برشلونة للفوز على إلتشي في غياب ميسي

المصدر: رويترز

تجاوز برشلونة غياب ليونيل ميسي للإيقاف ونجح في الفوز 2-صفر خارج ملعبه على إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بفضل هدف متأخر في كل شوط عبر ثنائي الوسط فرينكي دي يونج وريكي بويج.

تقدم برشلونة في الدقيقة 39 بهدف بدا أن دييجو جونزاليس لاعب إلتشي سيسجله بالخطأ في مرماه لكن الهولندي دي يونج ركض نحو الكرة ليضع اللمسة الأخيرة قبل اجتياز خط المرمى.

وأهدر جناح إلتشي إميليانو ريجوني فرصة خطيرة للتعادل كما حرم حارس برشلونة مارك-أندريه تير شتيجن أصحاب الضيافة من التسجيل في محاولة أخرى في الشوط الثاني بعد إنقاذ رائع.

وعانى الزائر القطالوني لمضاعفة التقدم حتى أراح البديل بويج أعصاب فريقه من ضربة رأس بعد تمريرة دي يونج العرضية في الدقيقة 89 ليحرز هدفه الأول في الدوري.

وحقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي ويحتل المركز الثالث. (إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز