ناجلسمان عن شائعات تدريب الريال: أسوأ شيئ قد تقرأه

المصدر: د ب أ

أعرب جوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي لايبزج الألماني عن فخره بتكهنات وسائل الإعلام بشأن إمكانية توليه تدريب المارد الإسباني ريال مدريد.

وقال ناجلسمان لشبكة "سكاي" اليوم السبت "هذا بالتأكيد أسوأ شيئ تقرأه ، لكني أعرف أيضا أن ما تنشره الصحف ليس دائما بصحيح".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ناجلسمان "33 عاما" قد يخلف الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب النادي الملكي بعد حملة الانتقادات التي طالت الأخير بسبب تراجع نتائج الفريق.

وتألق ناجلسمان مع هوفنهايم قبل أن يقود لايبزج إلى المربع الذهبي للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا في أول موسم له مع الفريق في الوقت الذي يحتل فيه المركز الثاني حاليا بجدول ترتيب البوندسليغا وبلغ دور الستة عشر من البطولة القارية.

ويمتد عقد ناجلسمان مع لايبزج حتى نهاية موسم 2023.

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