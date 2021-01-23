رغم أزمة كورونا.. الحضور الجماهيري مسموح في مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

أعلن منظمو بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقررة في فبراير المقبل، اليوم السبت أنه سيجرى السماح للجماهير بحضور مباريات البطولة، لكن بأعداد محدودة.

وقالت فاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة :"سيقتصر الحضور في كل استاد على 30 % من سعته".

وستقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقررة بين الرابع و11 من فبراير المقبل، على اثنين من الاستادات في قطر، وقالت النعيمي إن البطولة ستقام بحضور الجماهير "وفقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة القطرية" في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 .

وكان من المفترض أن تقام كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت إلى فبراير المقبل بسبب وباء كورونا.

وذكر منظمو البطولة أن اللاعبين والإداريين سيخضعون لنظام فقاعة طبية صارم، وضع من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقال جاسم الجاسم مدير إدارة المنشأت والعمليات باللجنة المنظمة :"سيتم إجراء فحوص كوفيد-19 بانتظام، مع توفير وسائل نقل آمنة وتطهير منتظم لمنشآت البطولة بما في ذلك ملاعب التدريب والأماكن المخصصة لوسائل الإعلام".

وستقام مباريات البطولة في استادي "أحمد بن علي" و"المدينة التعليمية"، ويسع كل منهما 40 ألف مشجع.

وقال عبد الوهاب المصلح مستشار وزير الصحة القطري، إنه سيجرى السماح لثلاث مجموعات من المشجعين بحضور المباريات.

وأوضح المصلح :"المجموعة الأولى من المشجعين ستضم من تناولوا الجرعة الثانية من اللقاح... وذلك دون فحوص."

وأضاف :"تضم المجموعة الثانية من تعرضوا للإصابة بالعدوى بعد أول أكتوبر وتعافوا ويمكنهم أيضا شراء التذاكر دون الخضوع للفحص."

وتابع :"وتضم المجموعة الثالثة أولئك الذين سيتعين عليهم إجراء مسحة بي.سي.آر قبل 72 ساعة (على الأكثر) من كل مباراة. وفي حال جاءت نتائج الفحوص سلبية، سيكون بإمكانهم الحصول على التذاكر."

وسيتعين على جميع المشاركين في مونديال الأندية إثبات خلوهم من العدوى قبل الوصول إلى قطر، ثم يخضعون للمزيد من الفحوص في المطار قبل دخول نظام الفقاعة الطبية، حسب ما أوضح المصلح.

وكان نادي أوكلاند النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا قد أعلن انسحابه من مونديال الأندية بسبب القيود الصارمة في نيوزيلندا فيما يتعلق بأزمة كورونا.

وتشهد البطولة بذلك مشاركة ستة فرق هي، الدحيل ممثل قطر والأهلي المصري بطل أفريقيا وبايرن ميونخ بطل أوروبا وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا وتيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وسيتحدد بطل كأس الليبرتادوريس عبر المباراة النهائية المقررة بين سانتوس وبالميراس البرازيليين في 30 يناير الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز