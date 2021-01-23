خطط لمنح الرياضيين لقاح كورونا في الأولمبياد

المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة تلغراف، أن اللجنة الأولمبية الدولية تنسق مع منظمة الصحة الدولية لحصول كل الرياضيين على لقاح كوفيد-19 لإنقاذ أولمبياد طوكيو هذا العام.

وتأجلت الألعاب الأولمبية العام الماضي بسبب الوباء.

ونفت الحكومة اليابانية تقريرا صحفيا، نقل عن مصدر لم يكشف عن هويته، قوله إن الألعاب ستلغى، مع وجود أغلب مناطق اليابان في حالة طوارئ، بسبب عدوى كوفيد-19.

وفي العام الماضي، كانت الحكومة اليابانية تضع آمالها، على التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، يساعد على إقامة الأولمبياد بصورة آمنة.

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