جراحة تبعد جيمي فاردي عن صفوف ليستر سيتي لأسابيع

المصدر: د ب أ

أعلن برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن المهاجم جيمي فاردي سيغيب عن الفريق "لأسابيع قليلة" نظرا لخضوعه لعملية الفتاق.

وسجل المهاجم الإنجليزي فاردي 13 هدفا في كل المسابقات خلال هذا الموسم، ووصف المدرب الجراحة التي سيخضع لها اللاعب بأنها "عملية تصحيحية بسيطة".

وأضاف المدرب الأيرلندي الشمالي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو:"جيمي فاردي سيغيب لأسابيع قليلة".

وأشار رودجرز إلى أن ليستر سيتي كان يرغب في إجراء العملية للاعب في وقت سابق، ولم يكن من الممكن تأجيل العملية لوقت أطول.

وأضاف رودجرز :"كنا نأمل في إجراء العملية قبل أسابيع قليلة"، موضحا أن الوقت الحالي هو المناسب لإجراء الجراحة، وذلك من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب في مرحلة مهمة من الموسم.

ويتأهب ليستر سيتي لمواجهة برينتفورد بعد غد الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي وبعدها يواجه إيفرتون وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في أواخر يناير الجاري.

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