أولمبياد طوكيو قد تقام بدون جمهور

المصدر: د ب أ

قال الكندي ديك باوند، أقدم عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، إنه من الممكن أن تقام أولمبياد طوكيو المؤجلة بدون جمهور في ظل وجود وباء فيروس كورونا، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء "كيودو" اليوم الخميس.

وقال باوند "78 عاما"، عضو اللجنة الأولمبية منذ 1978، لوكالة أنباء "كيودو" الأربعاء :"السؤال هو، هل من الضروري وجود الجماهير أم أن الأجواء ستكون لطيفة بحضور الجمهور؟ من الرائع أن تتواجد الجماهير. ولكنه ليس ضروريا".

وأضاف :"لا يمكن لأحد أن يضمن (أن تقام الأولمبياد وفقا لما هو مخطط لها). ولكنني أعتقد أن هناك فرصة كبيرة أن يكون بإمكانهم، وأنهم سيفعلون ذلك".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال باوند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه ليس متأكد من إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها المحدد.

وقال لـ(بي.بي.سي) أنه لا يمكنه أن يكون متأكدا لأن استمرار تواجد فيروس كورونا وعدم الحديث عنه سيكون بمثابة فرصة لزيادة أعداد المصابين.

ولكن، باوند، قال لـ"كيودو" الأربعاء " أعتقد أن اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين ملتزمون بإقامة الأولمبياد، إذا كان ذلك ممكن. ولذلك لن يقوموا بإلغائها إلا إذا كان هناك إجماعا من الحكومة والسلطات الصحية واللجنة الأولمبية الدولية بأن إقامتها سيسبب خطورة كبيرة".

وأجبر الوباء اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في مارس الماضي على تأجيل الأولمبياد لمدة عام لتقام هذا الصيف. ومن المقرر أن تفتتح الاولمبياد بعد حوالي ستة أشهر.

ومع ذلك، أصبحت طوكيو و10 مقاطعات في حالة طوارئ بسبب الوباء منذ مطلع هذا الشهر، خاصة وأن اليابان فشلت في كبح جماح الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

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