ليستر يتصدر الدوري الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي

المصدر: رويترز

فاز ليستر سيتي 2-صفر على تشيلسي اليوم الثلاثاء ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لمدة 24 ساعة على الأقل، بفضل هدفي ويلفريد نديدي وجيمس ماديسون.

ويملك ليستر 38 نقطة من 19 مباراة لكن مانشستر يونايتد، ولديه 37 نقطة، يستطيع العودة إلى القمة إذا انتصر خارج ملعبه على فولهام غدا الأربعاء.

وبهزيمته الثالثة في خمس مباريات تراجع تشيلسي إلى المركز الثامن بفارق تسع نقاط عن الصدارة.

وتقدم ليستر في الدقيقة السادسة عندما فشل تشيلسي في إبعاد الخطورة من ركلة ركنية قصيرة لتنتهي الكرة عند نديدي على حافة منطقة الجزاء واستقرت تسديدته في الشباك بعد اصطدامها بالقائم.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 38 عندما ارتكب جوني إيفانز مخالفة ضد كريستيان بوليسيك، لكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قرر الحكم أن الخطأ حدث خارج المنطقة وسدد ميسون ماونت فوق العارضة من الركلة الحرة.

وفي غضون ثلاث دقائق وجد فريق المدرب فرانك لامبارد متأخرا 2-صفر بعد أن كان على مشارف التعادل عندما فشل الدفاع في التعامل مع كرة عالية من مارك أولبرايتون لتسقط أمام ماديسون الذي سدد بنجاح في شباك الحارس إدوار مندي.

وأُلغي هدف سجله مهاجم تشيلسي البديل تيمو فيرنر بداعي التسلل في الدقائق الأخيرة ليخرج ليستر بانتصار مستحق.

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